Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 256Gb (Q3DT-256GAEN-M2)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 256Gb (Q3DT-256GAEN-M2)
256 ГБ SSD M.2 накопитель QUMO Novation [Q3DT-256GAEN-M2] обеспечит высокую производительность компьютера, поможет сократить время загрузки операционной системы и увеличить время запуска приложений. Данное устройство станет отличным выбором для домашних или офисных систем, а также игровых и рабочих станций. Накопитель разработан на базе эффективных модулей памяти типа NAND с объемной структурой и поддержкой технологии NVMe, а также использует микропроцессор ASolid AS2258, буфер на 4096 МБ и физический интерфейс SATA 3,то позволяет добиться скорости записи итения 540 и 560 МБ/с. Помимо этого модель отличается высокой надежностью — рабочий ресурс диска составляет 135 TBW, а среднее время между отказами составляет 1.5 млн. SSD M.2 накопитель QUMO Novation [Q3DT-256GAEN-M2] выполнен в компактном корпусе формата 2280, где 22 мм — ширина планки, а 80 мм — ее длина. Толщина модуля составляет 3.75 мм. Для установки на материнскую плату используется ключ типа B&amp;amp;amp;amp;amp;M. При помощи отдельно докупаемого бокса накопитель может выступать в роли внешнего устройства для работы с файлами.
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