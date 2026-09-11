Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569001
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T)
M.2 NVMe накопитель Digma Mega S3 [DGSM3001TS33T] с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой стандарта NVM Express обеспечивает скорость в режиме чтения до 2130 Мбайт/сек. Форм-фактор M.2 делает его совместимым с настольными компьютерами и ноутбуками. Установка твердотельного диска ускорит запуск программ и обработку данных. Благодаря технологии памяти 3D TLC накопитель Digma Mega S3 подходит для оснащения ресурсоемких вычислительных систем. Для хранения документов, программ, мультимедийных файлов предлагается 1024 ГБ свободного пространства.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 480 ТБ, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 270 руб.3068 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb (NT01SA500-1T0-S3X)
-
В наличииЦена 12 380 руб.3095 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R)
-
В наличииЦена 12 610 руб.3153 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer SATA 2.5" 1TB (AP1TBAS350XR-1)
-
В наличииЦена 12 770 руб.3193 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G)
-
В наличииЦена 13 060 руб.3265 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA
-
В наличииЦена 13 300 руб.3325 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535S Series 960Gb (NT01N535S-960G-S3X)
-
В наличииЦена 13 440 руб.3360 руб. в СплитНакопитель SSD WD 500G SATA III Blue SA510 (WDS500G3B0A)
-
В наличииЦена 13 540 руб.3385 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate...
-
В наличииЦена 13 620 руб.3405 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 1Tb (NT01N5M-001T-M3X)
-
В наличииЦена 13 660 руб.3415 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power A56 1Tb (SP001TBSS3A56A25)
-
В наличииЦена 13 660 руб.3415 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55...
-
В наличииЦена 13 780 руб.3445 руб. в СплитНакопитель SSD Crucial BX500 1Tb (CT1000BX500SSD1)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
M.2 NVMe накопитель Digma Mega S3 [DGSM3001TS33T] с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой стандарта NVM Express обеспечивает скорость в режиме чтения до 2130 Мбайт/сек. Форм-фактор M.2 делает его совместимым с настольными компьютерами и ноутбуками. Установка твердотельного диска ускорит запуск программ и обработку данных. Благодаря технологии памяти 3D TLC накопитель Digma Mega S3 подходит для оснащения ресурсоемких вычислительных систем. Для хранения документов, программ, мультимедийных файлов предлагается 1024 ГБ свободного пространства.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 480 ТБ, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 480 ТБ, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T)