Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые игрушки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 458499
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые игрушки
Звуковые эффекты
да
Комплектация
модель, аккумулятор, зарядное устройство, пульт управления, инструкция, упаковка
Материал
металл, пластик
Питание
6xАА
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х27х19
Вес, кг.
1.98
Описание товара Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003
Радиоуправляемая бетономешалка с действующим смесителем и лебёдкой может двигаться вперед/назад, вправо/влево. Имеется подсветка, машина издает реалистичные звуки, также может быть переведена в беззвучный режим.
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Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые игрушки
Звуковые эффекты
да
Комплектация
модель, аккумулятор, зарядное устройство, пульт управления, инструкция, упаковка
Материал
металл, пластик
Питание
6xАА
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Радиоуправляемая бетономешалка с действующим смесителем и лебёдкой может двигаться вперед/назад, вправо/влево. Имеется подсветка, машина издает реалистичные звуки, также может быть переведена в беззвучный режим.
Спецтехника Бетономешалка на РУ (свет,звук) в коробке E518-003 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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