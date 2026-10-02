Кошка коричневая на РУ (свет,звук,проектор) в коробке миска,рыбка;аккумулятор;мяукание,мелодии,движение ZYB-B2997-6
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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%1 020 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639395
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, аксессуары, пульт управления, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х21
Вес, г.
940
Описание товара Кошка коричневая на РУ (свет,звук,проектор) в коробке миска,рыбка;аккумулятор;мяукание,мелодии,движение ZYB-B2997-6
Игрушка от компании Carnival Trading Кошка коричневая ZYB-B2997-6 несомненно понравится любому ребенку. Игрушка «Кошка» на радиоуправлении. Выполняет следующие функции: движение во всех направлениях (сопровождается реалистичными кошачьими звуками), звуковые эффекты (мелодия, танец под музыку), автодемонстрация возможностей. Функции задаются нажатием соответствующих кнопок пульта. Есть возможность установить беззвучный режим игры. Во время игры включается проектор на груди. В комплекте прилагаются аксессуары для питомца: миска и рыбка (муляж).
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, аксессуары, пульт управления, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Игрушка от компании Carnival Trading Кошка коричневая ZYB-B2997-6 несомненно понравится любому ребенку. Игрушка «Кошка» на радиоуправлении. Выполняет следующие функции: движение во всех направлениях (сопровождается реалистичными кошачьими звуками), звуковые эффекты (мелодия, танец под музыку), автодемонстрация возможностей. Функции задаются нажатием соответствующих кнопок пульта. Есть возможность установить беззвучный режим игры. Во время игры включается проектор на груди. В комплекте прилагаются аксессуары для питомца: миска и рыбка (муляж).
Кошка коричневая на РУ (свет,звук,проектор) в коробке миска,рыбка;аккумулятор;мяукание,мелодии,движение ZYB-B2997-6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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