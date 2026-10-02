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Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2

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Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 1
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 2
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 3
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 4
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 5
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 6
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 7
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 8
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 9
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 10
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 11
Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 1
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 2
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 3
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 4
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 5
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 6
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 7
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 8
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 9
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 10
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 11
  • Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
1 240 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639394
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Характеристики

Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, аксессуары, пульт управления, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х21
Вес, г.
970

Описание товара Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2

Игрушка от компании Carnival Trading Лошадка ZYB-B2997-2 несомненно понравится любому ребенку. Многие дети любят животных, а играть с таким, которое само двигается, еще интереснее. Замечательная серия питомцев на управлении подарит вашему ребенку возможность устроить интересные игры с друзьями. Фигурка ходит, двигает головой и лапами, есть проектор. Имеются световые и звуковые эффекты. Лошадка изготовлена из высококачественных и износостойких материалов. Такая модель станет прекрасным подарком юному любителю животных. Изделия просты в уходе и эксплуатации, прочные и долговечные, они будут долго радовать своим внешним видом. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.

Отзывы о товаре Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
игрушка, аксессуары, пульт управления, документация, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от компании Carnival Trading Лошадка ZYB-B2997-2 несомненно понравится любому ребенку. Многие дети любят животных, а играть с таким, которое само двигается, еще интереснее. Замечательная серия питомцев на управлении подарит вашему ребенку возможность устроить интересные игры с друзьями. Фигурка ходит, двигает головой и лапами, есть проектор. Имеются световые и звуковые эффекты. Лошадка изготовлена из высококачественных и износостойких материалов. Такая модель станет прекрасным подарком юному любителю животных. Изделия просты в уходе и эксплуатации, прочные и долговечные, они будут долго радовать своим внешним видом. Внимание! Товар представлен в нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 набор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лошадка на РУ (свет,звук) с миской и расческой в коробке с проектором;аккумулятор;движение во всех направлениях ZYB-B2997-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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