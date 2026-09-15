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Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4

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Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото 1
Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото 2
Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото 3
Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото 4
Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игрушка радиоуправляемая
  • Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото 1
  • Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото 2
  • Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото 3
  • Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото 4
  • Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%
1 680 руб.  3 145 руб. 
Начислим 59 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639371
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4
1 680 руб. -47%
3 145 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Игрушка радиоуправляемая
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
робот, зарядное устройство (USB), пульт ду, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х21
Вес, кг.
1.04

Описание товара Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4

Радиоуправляемая модель от бренда Carnival Trading — это захватывающая игрушка, способная увлечь любого ребенка в возрасте от 3 до 5 лет. Созданная для маленьких исследователей, эта игрушка объединяет в себе современные технологии и безопасность, делая игровое время вашего ребенка не только веселым, но и развивающим. Модель оснащена яркими световыми и реалистичными звуковыми эффектами, которые добавляют игре динамичности и превращают каждое включение в новый захватывающий процесс. Универсальный унисекс-дизайн позволяет каждому ребенку находить в игрушке что-то свое, независимо от пола. Радиоуправляемая модель Carnival Trading проста в управлении, что делает ее идеальной для маленьких ручек и развивает координацию движений и мелкую моторику. С этой игрушкой дети смогут весело проводить время как самостоятельно, так и в компании друзей или семьи. Превратите обычную игру в незабываемое приключение с радиоуправляемыми моделями Carnival Trading, предоставляя вашему ребенку возможность исследовать и учиться новому каждый день!

Отзывы о товаре Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Carnival Trading
Тип товара
Игрушка радиоуправляемая
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
робот, зарядное устройство (USB), пульт ду, инструкция, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор
Пол
унисекс
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемая модель от бренда Carnival Trading — это захватывающая игрушка, способная увлечь любого ребенка в возрасте от 3 до 5 лет. Созданная для маленьких исследователей, эта игрушка объединяет в себе современные технологии и безопасность, делая игровое время вашего ребенка не только веселым, но и развивающим. Модель оснащена яркими световыми и реалистичными звуковыми эффектами, которые добавляют игре динамичности и превращают каждое включение в новый захватывающий процесс. Универсальный унисекс-дизайн позволяет каждому ребенку находить в игрушке что-то свое, независимо от пола. Радиоуправляемая модель Carnival Trading проста в управлении, что делает ее идеальной для маленьких ручек и развивает координацию движений и мелкую моторику. С этой игрушкой дети смогут весело проводить время как самостоятельно, так и в компании друзей или семьи. Превратите обычную игру в незабываемое приключение с радиоуправляемыми моделями Carnival Trading, предоставляя вашему ребенку возможность исследовать и учиться новому каждый день!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Собака пятнистая на РУ (свет,звук) в коробке проектор,движение во всех направлениях ZYB-B2997-4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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