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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
2 030 руб.
3 723
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639390
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Описание товара Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672
Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр Тираннозавр ZYB-B3672 несомненно понравится любому ребенку. Радиоуправляемый робот динозавр поразит вашего ребенка реалистичными движениями. Световые и звуковые эффекты сделают игру незабываемой.Светится пар изо ртаРычит и светится, выпуская цветной пар из пасти. В голову динозавра нужно залить воду и нажать на кнопку запуска на пульте. Из пасти пойдет пар с подсветкой.Передвигается во всех направлениях.Танцует под музыку.Демо-режим.LED-подсветка.Питание игрушки:Игрушка работает от перезаряжаемого Li-Ion аккумулятора объемом3.7V800mAh, который входит в комплект. Время зарядки аккумулятора -около 4-х часов. Время работы аккумулятора после полной зарядки -15 минут.Пульт радиоуправления работает от2-х батареек типа 1.5 AA, которые приобретаются отдельно.
Игрушка от компании Carnival Trading Динозавр Тираннозавр ZYB-B3672 несомненно понравится любому ребенку. Радиоуправляемый робот динозавр поразит вашего ребенка реалистичными движениями. Световые и звуковые эффекты сделают игру незабываемой.Светится пар изо ртаРычит и светится, выпуская цветной пар из пасти. В голову динозавра нужно залить воду и нажать на кнопку запуска на пульте. Из пасти пойдет пар с подсветкой.Передвигается во всех направлениях.Танцует под музыку.Демо-режим.LED-подсветка.Питание игрушки:Игрушка работает от перезаряжаемого Li-Ion аккумулятора объемом3.7V800mAh, который входит в комплект. Время зарядки аккумулятора -около 4-х часов. Время работы аккумулятора после полной зарядки -15 минут.Пульт радиоуправления работает от2-х батареек типа 1.5 AA, которые приобретаются отдельно.
Динозавр Тираннозавр на РУ (свет,звук,пар) в коробке с аккумулятором;танцы,движение в 4 направлениях ZYB-B3672 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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