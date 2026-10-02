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Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572

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Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572 - фото 1
Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572 - фото 2
Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572 - фото 3
Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
  • Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572 - фото 1
  • Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572 - фото 2
  • Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572 - фото 3
  • Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%
4 320 руб.  9 299 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641186
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Характеристики

Бренд
HUI NA TOYS КИТ
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 8 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кран, пульт управления 2.4 ГГц, аккумулятор Ni-Cd 7.2 В 400 мАч, зарядное устройство, инструкция
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
8
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х40х19
Вес, кг.
1

Описание товара Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572

Радиоуправляемый подъемный кран имеет довольно большие размеры и при поднятой стреле достигает 70 см в высоту. Все действия крана полностью управляются с пульта, что позволит вашему ребенку ощутить себя настоящим оператором строительной техники. Стрела крана может изменять угол наклона, а кабина крана вращается вокруг шасси почти на 360 градусов. Кран имеет гусеничный привод что повышает его маневренность и проходимость. Крюк крана опускается и поднимается и сделан из металла и закреплен при помощи толстой и прочной нитки. Подъемный кран способен поднимать и опускать габаритные и довольно тяжелые предметы и перегружать их в другое место или загружать в кузов грузовика. Обратите внимание: В комплекте идет аккумуляторная батарея с разъемом JST. Начиная с 2000 года на всех моделях HuiNa устанавливаются аккумуляторы с разъемом JST. Модели до 2000 года могут иметь аккумулятор с другим разъемом. При выборе аккумулятора для модели помните об этом. В комплекте: Подъемный кран, Пульт управления 2.4GHz, Аккумулятор, Зарядное устройство. Требуется дополнительно: 2 батарейки типа АА в пульт

Отзывы о товаре Машинка строительная Кран 1:14 на РУ (свет,звук) в коробке1572




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Характеристики
Бренд
HUI NA TOYS КИТ
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 8 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
кран, пульт управления 2.4 ГГц, аккумулятор Ni-Cd 7.2 В 400 мАч, зарядное устройство, инструкция
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
8
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Радиоуправляемый подъемный кран имеет довольно большие размеры и при поднятой стреле достигает 70 см в высоту. Все действия крана полностью управляются с пульта, что позволит вашему ребенку ощутить себя настоящим оператором строительной техники. Стрела крана может изменять угол наклона, а кабина крана вращается вокруг шасси почти на 360 градусов. Кран имеет гусеничный привод что повышает его маневренность и проходимость. Крюк крана опускается и поднимается и сделан из металла и закреплен при помощи толстой и прочной нитки. Подъемный кран способен поднимать и опускать габаритные и довольно тяжелые предметы и перегружать их в другое место или загружать в кузов грузовика. Обратите внимание: В комплекте идет аккумуляторная батарея с разъемом JST. Начиная с 2000 года на всех моделях HuiNa устанавливаются аккумуляторы с разъемом JST. Модели до 2000 года могут иметь аккумулятор с другим разъемом. При выборе аккумулятора для модели помните об этом. В комплекте: Подъемный кран, Пульт управления 2.4GHz, Аккумулятор, Зарядное устройство. Требуется дополнительно: 2 батарейки типа АА в пульт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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