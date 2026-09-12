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Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова

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Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 1
Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 2
Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 3
Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 4
Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 5
Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 6
Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 7
Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
  • Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 1
  • Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 2
  • Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 3
  • Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 4
  • Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 5
  • Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 6
  • Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 7
  • Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662358
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Характеристики

Бренд
Double Egle
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
радиоуправляемая модель самосвала, пульт управления, аккумулятор и кабель для зарядки, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х18
Вес, кг.
1.82

Описание товара Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова

Игрушка от бренда Double Egle Грузовой автомобиль E555-003 несомненно понравится любому ребенку. Полный контроль управления позволяет игрушке двигаться вперед/назад, влево/вправо, совершать повороты и остановки. Ребёнок сможет управлять не только колёсами и направлением движения, но и работой кузова. Машина имитирует различные звуки: звук запуска, звук ускорения, звук заднего хода, сигнал, звук работы двигателя – звуковые сигналы придают дополнительную реалистичность данной модели. У самосвала включаются передние и задние фары, что дает возможность играть в темное время суток. Для придания большей реалистичности у модели открываются двери и поднимается кузов.

Отзывы о товаре Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Double Egle
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 6 лет
Звуковые эффекты
да
Комплектация
радиоуправляемая модель самосвала, пульт управления, аккумулятор и кабель для зарядки, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Double Egle Грузовой автомобиль E555-003 несомненно понравится любому ребенку. Полный контроль управления позволяет игрушке двигаться вперед/назад, влево/вправо, совершать повороты и остановки. Ребёнок сможет управлять не только колёсами и направлением движения, но и работой кузова. Машина имитирует различные звуки: звук запуска, звук ускорения, звук заднего хода, сигнал, звук работы двигателя – звуковые сигналы придают дополнительную реалистичность данной модели. У самосвала включаются передние и задние фары, что дает возможность играть в темное время суток. Для придания большей реалистичности у модели открываются двери и поднимается кузов.
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Доставка
Отзывы


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