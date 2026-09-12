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Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 662358
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радиоуправляемая модель самосвала, пульт управления, аккумулятор и кабель для зарядки, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х18
Вес, кг.
1.82
Описание товара Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова
Игрушка от бренда Double Egle Грузовой автомобиль E555-003 несомненно понравится любому ребенку. Полный контроль управления позволяет игрушке двигаться вперед/назад, влево/вправо, совершать повороты и остановки. Ребёнок сможет управлять не только колёсами и направлением движения, но и работой кузова. Машина имитирует различные звуки: звук запуска, звук ускорения, звук заднего хода, сигнал, звук работы двигателя – звуковые сигналы придают дополнительную реалистичность данной модели. У самосвала включаются передние и задние фары, что дает возможность играть в темное время суток. Для придания большей реалистичности у модели открываются двери и поднимается кузов.
радиоуправляемая модель самосвала, пульт управления, аккумулятор и кабель для зарядки, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
6
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка от бренда Double Egle Грузовой автомобиль E555-003 несомненно понравится любому ребенку. Полный контроль управления позволяет игрушке двигаться вперед/назад, влево/вправо, совершать повороты и остановки. Ребёнок сможет управлять не только колёсами и направлением движения, но и работой кузова. Машина имитирует различные звуки: звук запуска, звук ускорения, звук заднего хода, сигнал, звук работы двигателя – звуковые сигналы придают дополнительную реалистичность данной модели. У самосвала включаются передние и задние фары, что дает возможность играть в темное время суток. Для придания большей реалистичности у модели открываются двери и поднимается кузов.
Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Грузовой автомобиль 1:20 на РУ (свет,звук) в коробке открывание дверей,подъем кузова