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Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины

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Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины - фото 1
Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины - фото 2
Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиоуправляемые модели
  • Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины - фото 1
  • Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины - фото 2
  • Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 785 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662365
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х19х15
Вес, г.
772

Описание товара Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины

Игрушка Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK 336-95J несомненно понравится любому ребенку. Автомобиль поставляется полностью готовой к игре, зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого USB-зарядного устройства, вставьте 2 батарейки типа АА в пульт (не входят в комплект), долейте воды для невероятного эффекта и вы готовы к грандиозному шоу!. Автомобиль очень легкий в управлении для детей, ездит во все стороны и управляется с помощью удобного пульта управления. Дым, который выходит сзади - это всего лишь испарение воды, которая заполняется с помощью специальной насадки (в комплекте) в отдельный резервуар. Эффект дыма - это холодная вода, которая прокачивается через маленькие форсунки, а не горячий водяной пар. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.

Отзывы о товаре Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Радиоуправляемые модели
Возраст
от 3 лет
Комплектация
игрушка, пульт управления, зарядное устройство, инструкция, упаковка
Материал
металл/пластик/текстиль
Минимальный возраст
3
Питание
аккумулятор, батарейки
Пол
мальчик
Световые эффекты
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK 336-95J несомненно понравится любому ребенку. Автомобиль поставляется полностью готовой к игре, зарядите аккумулятор с помощью прилагаемого USB-зарядного устройства, вставьте 2 батарейки типа АА в пульт (не входят в комплект), долейте воды для невероятного эффекта и вы готовы к грандиозному шоу!. Автомобиль очень легкий в управлении для детей, ездит во все стороны и управляется с помощью удобного пульта управления. Дым, который выходит сзади - это всего лишь испарение воды, которая заполняется с помощью специальной насадки (в комплекте) в отдельный резервуар. Эффект дыма - это холодная вода, которая прокачивается через маленькие форсунки, а не горячий водяной пар. Внимание! Товар представлен нескольких видах без возможности выбора. Цена указана за 1 шт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грузовой автомобиль ANGRY TRUCK на РУ (свет,пар) в коробке аккумулятор,пипетка;5 режимов подсветки кабины - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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