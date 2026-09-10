Конструктор "Строитель" 58 деталей в сумке Юг-Пласт 5009
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 540 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395231
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
58 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х43х16
Вес, кг.
2.53
Описание товара Конструктор "Строитель" 58 деталей в сумке Юг-Пласт 5009
Конструктор для самых маленьких от Юг-Пласт, состоящий из разных геометрических фигур.Фигуры конструктора разного цвета и разной формы. Малыши узнают названия таких геометрических фигур, как: конусы, шары, кубы, цилиндры и др. Фигуры конструктора от Юг-Пласт со слегка закругленными концами, поэтому безопасны для маленького ребенка. Дети с удовольствием будут строить всевозможные домики, пирамидки, площадки и многое другое.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
58 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Конструктор для самых маленьких от Юг-Пласт, состоящий из разных геометрических фигур.Фигуры конструктора разного цвета и разной формы. Малыши узнают названия таких геометрических фигур, как: конусы, шары, кубы, цилиндры и др. Фигуры конструктора от Юг-Пласт со слегка закругленными концами, поэтому безопасны для маленького ребенка. Дети с удовольствием будут строить всевозможные домики, пирамидки, площадки и многое другое.
Конструктор "Строитель" 58 деталей в сумке Юг-Пласт 5009 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Конструктор "Строитель" 58 деталей в сумке Юг-Пласт 5009