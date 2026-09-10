Конструктор ТИКО "Арифметика" 145 деталей цветная коробка Рантис 2774
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%1 290 руб. 1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395184
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
145 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х18х7
Вес, г.
775
Описание товара Конструктор ТИКО "Арифметика" 145 деталей цветная коробка Рантис 2774
Арифметика -145 деталей - новый расширенный по составу набор, предназначенный для подготовки детей к школе и к работе с конструктором на уроках математики в начальной школе (1 - 4 класс). В комплекте специализированное красочное методическое пособие Арифметика - учимся считать, включающее описание учебных тем и методических приёмов для работы с набором Арифметика 2 с младшими школьниками. Идеально решает проблему обучения в игровой форме.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
145 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Арифметика -145 деталей - новый расширенный по составу набор, предназначенный для подготовки детей к школе и к работе с конструктором на уроках математики в начальной школе (1 - 4 класс). В комплекте специализированное красочное методическое пособие Арифметика - учимся считать, включающее описание учебных тем и методических приёмов для работы с набором Арифметика 2 с младшими школьниками. Идеально решает проблему обучения в игровой форме.
Конструктор ТИКО "Арифметика" 145 деталей цветная коробка Рантис 2774 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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