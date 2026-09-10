Конструктор ТИКО "Шары" 115 деталей в цветной коробке Рантис 310
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Характеристики
Описание товара Конструктор ТИКО "Шары" 115 деталей в цветной коробке Рантис 310
Основа конструктора - плоские пластмассовые детали различной формы (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные, квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники, шестиугольники и восьмиугольники) и размера (длина стороны 5 и 10 см). Детали конструктора соединяются между собой с помощью шарнирных соединений (шарообразный выступ защелкивается в круглую выемку), позволяющих одной детали вращаться вокруг другой. В результате для ребенка становится наглядным процесс перехода из плоскости в пространство, от развертки - к объемной фигуре и обратно. Кроме того, появляется возможность конструирования бесконечного множества игровых фигур (от дорожки и забора до коттеджа, ракеты, корабля и т.п.) и геометрических объемных фигур (от трех-, четырех-, пяти-, шести-, восьмигранных призм и пирамид- до икосаэдров, додекаэдров и звезд Кеплера). Производителем предлагается различные комплектации конструкторов ТИКО, расчитаные на разные возрастные категории и виды занятий. Название конструктора - ТИКО Шары говорит само за себя, этот конструктор позволяет собирать шары (мячи) различного размера. Показывает возможность сборки шара из ромбов, треугольников и пятиугольников, а также из пятиугольников и шестиугольников. В конструкторе ТИКО Шары самое большое, по сравнению с другими конструкторами ТИКО число ромбов, пятиугольников и шестиугольников. Так что этот конструктор может стать хорошим дополнением к другим наборам.
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