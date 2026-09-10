Конструктор"Авиация"Самолет Скорой помощи(336дет)в коробке SLUBAN M38-B0370
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%1 160 руб. 2 074 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 395125
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
336 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х7
Вес, г.
690
Описание товара Конструктор"Авиация"Самолет Скорой помощи(336дет)в коробке SLUBAN M38-B0370
Конструктор Авиация позволяет ребенку своими руками собрать самолет скорой помощи из деталей, выполненных из качественной и прочной пластмассы. Комплект также включает в себя фигурки, оснащенные подвижными элементами и специальными выемками на ручках. Игровой набор Medical Air Ambulance дает возможность ребенку разыграть множество увлекательных сюжетов.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 6 лет
Комплектация
336 дет., аксессуары, упаковка
Максимальный возраст
8
Материал
пластик
Минимальный возраст
6
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Конструктор Авиация позволяет ребенку своими руками собрать самолет скорой помощи из деталей, выполненных из качественной и прочной пластмассы. Комплект также включает в себя фигурки, оснащенные подвижными элементами и специальными выемками на ручках. Игровой набор Medical Air Ambulance дает возможность ребенку разыграть множество увлекательных сюжетов.
Конструктор"Авиация"Самолет Скорой помощи(336дет)в коробке SLUBAN M38-B0370 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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