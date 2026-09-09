Конструктор Нескучные игры Мастер шар 520 деталей
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Характеристики
Описание товара Конструктор Нескучные игры Мастер шар 520 деталей
Объемную развивающую мозаику "Мастер Шар" можно назвать как конструктором, так и головоломкой. Детали конструктора выполнены в форме равнобедренных треугольников разных цветов и размеров. Пазы, в которые вставляются крепления, смещены к одному из углов. За счет этого из элементов конструктора "Мастер Шар" можно создавать очень интересные фигуры. Из этого конструктора можно создать абсолютно любую форму, как фигурку смешного животного или человечка, так и идеальный геометрический шар. Игра великолепно развивает мелкую моторику рук, пространственное воображение и детскую фантазию. Детали конструктора изготовлены из пластмассы.
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