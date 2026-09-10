Описание товара Конструктор Томик 6674-11 Краски дня Утро (105 дет)

Конструктор "Краски дня. Утро" от бренда "ТОМИК" помогает детишкам стать более сообразительными, развить у малышей пространственное мышление и умение комбинировать различные простейшие детали, чтобы составить различные объекты: дома, улицы, машины — любую картинку, которую только захочет представить ваш ребенок.

Что входит в конструктор?

105 деталей различной формы: яркие кубики и параллелепипеды, пирамиды для конструирования, детали человечков, машинок и деревьев.

Почему конструкторы "ТОМИК" так полезны для детей?

Конструктор "Краски дня. Утро" состоит из простых деталей, которые легко составлять вместе, собирая замечательные и яркие домики и даже дворцы. Конструктор станет для малыша настоящим проводником в мир фантазии и чудесных историй. 105 деталей, которые можно прекращать из разрозненных компонентов во множество композиций.

В игре с такими конструкторами, специально разработанными для маленьких детей, от родителей нужно лишь направление действия, небольшая подсказка, чтобы ребенок начал реализовывать свои собственные замыслы. Это прекрасный стимул для того, чтобы подтолкнуть малыша к самостоятельной игре.

Подскажите малышу, что каждая композиция — это замечательное поле для игры, в которой могут быть задействованы и другие игрушки. В замке может жить принцесса, а в маленьком домике — плюшевый мишка. И это тоже хороший старт для сюжетных игр, которые начинает постепенно осваивать ваш малыш.

На заметку родителям

Материал для производства конструктора — натуральное дерево.

В разработке набора участвовали не только дизайнеры, но и педагоги, которые специально создали игрушку, которая идеально подходит для развития малышей младшего дошкольного возраста.

Конструктор "Краски дня. Утро" разработан в трех вариантах с разным количеством деталей. Выбирайте вариант наиболее подходящий для возраста ребенка. Больше деталей — выше уровень сложности.