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Конструктор Томик 6674-11 Краски дня Утро (105 дет) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор Томик 6674-11 Краски дня Утро (105 дет)

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Конструктор Томик 6674-11 Краски дня Утро (105 дет) - фото 1
Конструктор Томик 6674-11 Краски дня Утро (105 дет) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор Томик 6674-11 Краски дня Утро (105 дет) - фото 1
  • Конструктор Томик 6674-11 Краски дня Утро (105 дет) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 060 руб.  1 513 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 367799
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Характеристики

Бренд
Томик
Тип товара
Конструкторы
Размеры в упаковке, см
26х22х9
Вес, кг.
1.28

Описание товара Конструктор Томик 6674-11 Краски дня Утро (105 дет)

Конструктор "Краски дня. Утро" от бренда "ТОМИК" помогает детишкам стать более сообразительными, развить у малышей пространственное мышление и умение комбинировать различные простейшие детали, чтобы составить различные объекты: дома, улицы, машины — любую картинку, которую только захочет представить ваш ребенок.

Что входит в конструктор?

105 деталей различной формы: яркие кубики и параллелепипеды, пирамиды для конструирования, детали человечков, машинок и деревьев.

Почему конструкторы "ТОМИК" так полезны для детей?

Конструктор "Краски дня. Утро" состоит из простых деталей, которые легко составлять вместе, собирая замечательные и яркие домики и даже дворцы. Конструктор станет для малыша настоящим проводником в мир фантазии и чудесных историй. 105 деталей, которые можно прекращать из разрозненных компонентов во множество композиций.

В игре с такими конструкторами, специально разработанными для маленьких детей, от родителей нужно лишь направление действия, небольшая подсказка, чтобы ребенок начал реализовывать свои собственные замыслы. Это прекрасный стимул для того, чтобы подтолкнуть малыша к самостоятельной игре.

Подскажите малышу, что каждая композиция — это замечательное поле для игры, в которой могут быть задействованы и другие игрушки. В замке может жить принцесса, а в маленьком домике — плюшевый мишка. И это тоже хороший старт для сюжетных игр, которые начинает постепенно осваивать ваш малыш.

На заметку родителям

Материал для производства конструктора — натуральное дерево.

В разработке набора участвовали не только дизайнеры, но и педагоги, которые специально создали игрушку, которая идеально подходит для развития малышей младшего дошкольного возраста.

Конструктор "Краски дня. Утро" разработан в трех вариантах с разным количеством деталей. Выбирайте вариант наиболее подходящий для возраста ребенка. Больше деталей — выше уровень сложности.

Отзывы о товаре Конструктор Томик 6674-11 Краски дня Утро (105 дет)




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Характеристики
Бренд
Томик
Тип товара
Конструкторы
Описание

Конструктор "Краски дня. Утро" от бренда "ТОМИК" помогает детишкам стать более сообразительными, развить у малышей пространственное мышление и умение комбинировать различные простейшие детали, чтобы составить различные объекты: дома, улицы, машины — любую картинку, которую только захочет представить ваш ребенок.

Что входит в конструктор?

105 деталей различной формы: яркие кубики и параллелепипеды, пирамиды для конструирования, детали человечков, машинок и деревьев.

Почему конструкторы "ТОМИК" так полезны для детей?

Конструктор "Краски дня. Утро" состоит из простых деталей, которые легко составлять вместе, собирая замечательные и яркие домики и даже дворцы. Конструктор станет для малыша настоящим проводником в мир фантазии и чудесных историй. 105 деталей, которые можно прекращать из разрозненных компонентов во множество композиций.

В игре с такими конструкторами, специально разработанными для маленьких детей, от родителей нужно лишь направление действия, небольшая подсказка, чтобы ребенок начал реализовывать свои собственные замыслы. Это прекрасный стимул для того, чтобы подтолкнуть малыша к самостоятельной игре.

Подскажите малышу, что каждая композиция — это замечательное поле для игры, в которой могут быть задействованы и другие игрушки. В замке может жить принцесса, а в маленьком домике — плюшевый мишка. И это тоже хороший старт для сюжетных игр, которые начинает постепенно осваивать ваш малыш.

На заметку родителям

Материал для производства конструктора — натуральное дерево.

В разработке набора участвовали не только дизайнеры, но и педагоги, которые специально создали игрушку, которая идеально подходит для развития малышей младшего дошкольного возраста.

Конструктор "Краски дня. Утро" разработан в трех вариантах с разным количеством деталей. Выбирайте вариант наиболее подходящий для возраста ребенка. Больше деталей — выше уровень сложности.

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Доставка
Отзывы


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