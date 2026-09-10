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Конструктор "Строитель малыш" 60 деталей Юг-Пласт 9016 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Конструктор "Строитель малыш" 60 деталей Юг-Пласт 9016

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Конструктор &quot;Строитель малыш&quot; 60 деталей Юг-Пласт 9016
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
830 руб.  1 394 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 395225
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Характеристики

Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
60 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х37х4
Вес, г.
840

Описание товара Конструктор "Строитель малыш" 60 деталей Юг-Пласт 9016

Конструктор Юг-Пласт Строитель-мини - игрушка, с которой малыш может играть, начиная с самого раннего возраста. Размер кубиков подобран специально для удобства малышей. Они надёжны и будут служить много лет, а яркие цвета кубиков помогут в обучении цветам.В набор входит 60 элементов разной формы.Конструктор Строитель-мини изготовлен из качественного пластика, безопасного для детей.

Отзывы о товаре Конструктор "Строитель малыш" 60 деталей Юг-Пласт 9016




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Характеристики
Бренд
ЮГ-пласт
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
60 дет., упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Юг-Пласт Строитель-мини - игрушка, с которой малыш может играть, начиная с самого раннего возраста. Размер кубиков подобран специально для удобства малышей. Они надёжны и будут служить много лет, а яркие цвета кубиков помогут в обучении цветам.В набор входит 60 элементов разной формы.Конструктор Строитель-мини изготовлен из качественного пластика, безопасного для детей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конструктор "Строитель малыш" 60 деталей Юг-Пласт 9016 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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