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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-51%
1 140 руб.
2 312
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 577811
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Описание товара Конструктор "Спортивный автомобиль" Blue Knight на РУ
Конструктор Double Egle Спортивный автомобиль Blue Knight C51077W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Яркие и интересные конструкторы из серии CaDa Technic прекрасно подходят для интересной и веселой игры. Конструкторы подарят ребенку массу удовольствия, помогут развить мелкую моторику, творческие способности и логическое мышление. Детский конструктор CaDa Technic С51077W представляет собой набор для постройки машинки Ford Mustang на радиоуправлении и содержит 325 деталей! Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса с покрышками из мягкой резины, электродвигатель, плата управления! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры. Данный конструктор имеет возможность программирования движения через мобильное устройство, с мобильным устройством машинка связывается с помощью Bluetooth. Приобретаются отдельно батарейки 3xАА для машины и 2xААА для пульта управления.
Конструктор Double Egle Спортивный автомобиль Blue Knight C51077W развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Яркие и интересные конструкторы из серии CaDa Technic прекрасно подходят для интересной и веселой игры. Конструкторы подарят ребенку массу удовольствия, помогут развить мелкую моторику, творческие способности и логическое мышление. Детский конструктор CaDa Technic С51077W представляет собой набор для постройки машинки Ford Mustang на радиоуправлении и содержит 325 деталей! Помимо деталей корпуса, в комплект входят колеса с покрышками из мягкой резины, электродвигатель, плата управления! Детали в наборе отлично подогнаны друг к другу, поэтому сборка не вызовет трудностей, а собранная машинка не развалится во время игры. Данный конструктор имеет возможность программирования движения через мобильное устройство, с мобильным устройством машинка связывается с помощью Bluetooth. Приобретаются отдельно батарейки 3xАА для машины и 2xААА для пульта управления.
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