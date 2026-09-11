Конструктор Lena Каскад "Speed" (44 дет), арт. 65290
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 560 руб. 2 312 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 527718
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
44 детали, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
422
Описание товара Конструктор Lena Каскад "Speed" (44 дет), арт. 65290
Конструктор Lena Speed, 65290 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Лена Каскад Speed 44 детали в собранном виде представляет собой сложный лабиринт для шариков. Комплект включает в себя 44 деталь, что обеспечит простор для фантазии юного конструктора.
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Бренд
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
44 детали, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Конструктор Lena Speed, 65290 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Лена Каскад Speed 44 детали в собранном виде представляет собой сложный лабиринт для шариков. Комплект включает в себя 44 деталь, что обеспечит простор для фантазии юного конструктора.
Конструктор Lena Каскад "Speed" (44 дет), арт. 65290 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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