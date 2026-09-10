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Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio

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Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 1
Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 2
Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 3
Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 4
Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 5
Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 6
Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 7
Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 8
Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 9
Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
  • Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 1
  • Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 2
  • Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 3
  • Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 4
  • Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 5
  • Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 6
  • Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 7
  • Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 8
  • Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 9
  • Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362041
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Питание
от батарейки 9 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х7
Вес, г.
500

Описание товара Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio

Saramonic SmartRig+ Di представляет собой портативное устройство для записи профессионального качества звука. SmartRig облегчит вашу запись благодаря подключению профессиональных микрофонов или музыкальных инструментов к вашему iPhone или планшету с разъемом Lightning.

Отзывы о товаре Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Питание
от батарейки 9 В
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic SmartRig+ Di представляет собой портативное устройство для записи профессионального качества звука. SmartRig облегчит вашу запись благодаря подключению профессиональных микрофонов или музыкальных инструментов к вашему iPhone или планшету с разъемом Lightning.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Saramonic SmartRig+ Di для микрофона и гитары двухканальный на Apple Lightning Audio - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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