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Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323)

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Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 1
Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 2
Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 3
Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 4
Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 5
Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ветрозащита
  • Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 1
  • Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 2
  • Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 3
  • Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 4
  • Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 5
  • Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386322
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Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Размеры в упаковке, см
10х6х3
Вес, г.
900

Описание товара Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323)

Ветрозащита Rycote обеспечивает эффективную защиту от ветра и подавление шума.. Эффективное шумоподавление достигается за счет высоко-технологических материалов, таких как специальная акустическая пена и синтетический мех, в результате чего достигается снижение шума ветра до 25 дБ без какого-либо неблагоприятного воздействия на высокочастотный диапазон. Кроме того, пена не подвержена воздействию ультрафиолета или влаги, что придает этому продукту большую долговечность. Передовые материалы, клеи и технологии сборки-все это в совокупности делает товар чрезвычайно прочным продуктом, обеспечивающим превосходную защиту от ветра в самых суровых условиях.

Отзывы о товаре Комплект ветрозащиты для микрофона Rycote Super-Blimp Kit NTG (RYC010323)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Ветрозащита
Описание
Ветрозащита Rycote обеспечивает эффективную защиту от ветра и подавление шума.. Эффективное шумоподавление достигается за счет высоко-технологических материалов, таких как специальная акустическая пена и синтетический мех, в результате чего достигается снижение шума ветра до 25 дБ без какого-либо неблагоприятного воздействия на высокочастотный диапазон. Кроме того, пена не подвержена воздействию ультрафиолета или влаги, что придает этому продукту большую долговечность. Передовые материалы, клеи и технологии сборки-все это в совокупности делает товар чрезвычайно прочным продуктом, обеспечивающим превосходную защиту от ветра в самых суровых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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