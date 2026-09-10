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Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6

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Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 - фото 1
Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 - фото 2
Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 - фото 3
Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 - фото 4
Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
  • Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 - фото 1
  • Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 - фото 2
  • Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 - фото 3
  • Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 - фото 4
  • Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362010
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х32х22
Вес, кг.
1

Описание товара Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6

Кейс Saramonic SR-C6 водонепроницаемый для беспроводного микрофона.

Отзывы о товаре Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Страна производитель
Китай
Описание
Кейс Saramonic SR-C6 водонепроницаемый для беспроводного микрофона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кейс водонеприницаемый для беспроводного микрофона Saramonic SR-C6 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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