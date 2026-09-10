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Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR

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Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 1
Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 2
Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 3
Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 4
Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 5
Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 6
Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Частотный диапазон
от 50 до 20000 Гц
  • Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 1
  • Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 2
  • Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 3
  • Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 4
  • Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 5
  • Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 6
  • Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361963
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
80
Частотный диапазон
от 50 до 20000 Гц
Чувствительность
-32 дБ
Питание
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х7
Вес, кг.
1

Описание товара Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR

Микрофон оснащен кнопкой PAD для ослабления уровня входного сигнала (-10 дБ) и фильтром высоких частот.

Отзывы о товаре Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird V1 с XLR




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
80
Частотный диапазон
от 50 до 20000 Гц
Чувствительность
-32 дБ
Питание
AA
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон оснащен кнопкой PAD для ослабления уровня входного сигнала (-10 дБ) и фильтром высоких частот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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