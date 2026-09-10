Top.Mail.Ru
Держатель для микрофона Rycote InVision Video Hot Shoe (RYC042901) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель для микрофона Rycote InVision Video Hot Shoe (RYC042901)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель для микрофона Rycote InVision Video Hot Shoe (RYC042901)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386308
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Rycote
Тип товара
Держатель
Комплектация
крепление, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х4
Вес, г.
800

Описание товара Держатель для микрофона Rycote InVision Video Hot Shoe (RYC042901)

Комплект антивибрационных подвесов для микрофона.

Отзывы о товаре Держатель для микрофона Rycote InVision Video Hot Shoe (RYC042901)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Rycote
Тип товара
Держатель
Комплектация
крепление, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект антивибрационных подвесов для микрофона.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для микрофона Rycote InVision Video Hot Shoe (RYC042901) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...