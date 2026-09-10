Микрофон Saramonic SmartMic Di Mini
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Диаграмма направленности
направленный
Частотный диапазон
75-20000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386446
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Комплектация
микрофон, упаковка
Диаграмма направленности
направленный
Частотный диапазон
75-20000 Гц
Чувствительность
?35 +/-3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 кГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х11х3
Вес, г.
100
Описание товара Микрофон Saramonic SmartMic Di Mini
Легкий микрофон Saramonic SmartMic Di Mini UC представляет собой высококачественный направленный конденсаторный микрофон для смартфонов под управлением Android с разъемом USB Type C. Предусмотрен надежный механизм крепления микрофона к смартфону, поролоновая ветрозащита и разъем для наушников 3,5 мм.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Комплектация
микрофон, упаковка
Диаграмма направленности
направленный
Частотный диапазон
75-20000 Гц
Чувствительность
?35 +/-3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 кГц
Страна производитель
Китай
Легкий микрофон Saramonic SmartMic Di Mini UC представляет собой высококачественный направленный конденсаторный микрофон для смартфонов под управлением Android с разъемом USB Type C. Предусмотрен надежный механизм крепления микрофона к смартфону, поролоновая ветрозащита и разъем для наушников 3,5 мм.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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