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Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона

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Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона - фото 1
Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона - фото 2
Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона - фото 3
Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
накамерный
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Разъемы
USB Type-C
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона - фото 1
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона - фото 2
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона - фото 3
  • Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529669
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
накамерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, меховая ветрозащита, поролоновая ветрозащита, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Разъемы
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х5
Вес, г.
200

Описание товара Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона

Godox Geniusmic UC – компактный и легкий направленный микрофон-пушка, предназначен для улучшения качества звука видеосъемок, записываемых на смартфон с разъемом USB Type-C. Существует также модель Godox Geniusmic для подключения к смартфонам с разъемом Jack 3,5 мм. В отличие от микрофона встроенного в смартфон, рассчитанного на запись широкой сцены, звук перед микрофоном Godox Geniusmic UC улавливается направленным кардиоидным капсулем. Устройство улавливает звук основного источника и игнорирует сторонние сигналы. Направленный микрофон Geniusmic UC подавляет шумы от посторонних источников, поэтому его можно использовать для записи звука в различных условиях, в том числе в движении. Микрофон-пушка подходит для ведения прямых трансляций, записи интервью, мобильных съемок и многого другого.

Отзывы о товаре Микрофон пушка Godox Geniusmic UC для смартфона




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Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
накамерный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, меховая ветрозащита, поролоновая ветрозащита, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Разъемы
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
Godox Geniusmic UC – компактный и легкий направленный микрофон-пушка, предназначен для улучшения качества звука видеосъемок, записываемых на смартфон с разъемом USB Type-C. Существует также модель Godox Geniusmic для подключения к смартфонам с разъемом Jack 3,5 мм. В отличие от микрофона встроенного в смартфон, рассчитанного на запись широкой сцены, звук перед микрофоном Godox Geniusmic UC улавливается направленным кардиоидным капсулем. Устройство улавливает звук основного источника и игнорирует сторонние сигналы. Направленный микрофон Geniusmic UC подавляет шумы от посторонних источников, поэтому его можно использовать для записи звука в различных условиях, в том числе в движении. Микрофон-пушка подходит для ведения прямых трансляций, записи интервью, мобильных съемок и многого другого.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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