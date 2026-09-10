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Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов

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Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов - фото 1
Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов - фото 2
Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов - фото 3
Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов - фото 4
Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
от 30 до 18000 Гц
Длина кабеля, м
1.8
  • Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов - фото 1
  • Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов - фото 2
  • Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов - фото 3
  • Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов - фото 4
  • Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362048
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
74
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
от 30 до 18000 Гц
Чувствительность
-30 дБ
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х3
Вес, г.
500

Описание товара Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов

Микрофон предназначен для захвата безупречного звука для мобильного устройства, 3,5 миллиметровый TRRS разъем обеспечивает надежное соединение между микрофоном и записывающим устройством.

Отзывы о товаре Петличный микрофон Saramonic SR-LMX1+ для смартфонов




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
74
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
от 30 до 18000 Гц
Чувствительность
-30 дБ
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон предназначен для захвата безупречного звука для мобильного устройства, 3,5 миллиметровый TRRS разъем обеспечивает надежное соединение между микрофоном и записывающим устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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