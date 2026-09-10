Петличный микрофон Saramonic LavMicro U1C с кабелем 6м и 2мя клипсами, разъем Lighting (iPhone)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
Lightening
Частотный диапазон
от 50 до 20000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 361973
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Подключение
Lightening
Частотный диапазон
от 50 до 20000 Гц
Чувствительность
-40 дБ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х3
Вес, кг.
1
Описание товара Петличный микрофон Saramonic LavMicro U1C с кабелем 6м и 2мя клипсами, разъем Lighting (iPhone)
Запись звука вещательного качества напрямую в порт Lightning устройств Apple. Простое управление подключением и воспроизведением со всеми приложениями для записи аудио и видео. Всенаправленный звукосниматель обеспечивает плавный и естественный звук. В комплект входит кабель-переходник TRS с разъемом 3,5 мм и микрофон.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микрофон
Подключение
Lightening
Частотный диапазон
от 50 до 20000 Гц
Чувствительность
-40 дБ
Страна производитель
Китай
Запись звука вещательного качества напрямую в порт Lightning устройств Apple. Простое управление подключением и воспроизведением со всеми приложениями для записи аудио и видео. Всенаправленный звукосниматель обеспечивает плавный и естественный звук. В комплект входит кабель-переходник TRS с разъемом 3,5 мм и микрофон.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Петличный микрофон Saramonic LavMicro U1C с кабелем 6м и 2мя клипсами, разъем Lighting (iPhone) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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