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Крепление антишок Saramonic SR-SMC10 для микрофона пушка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Крепление антишок Saramonic SR-SMC10 для микрофона пушка

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Крепление антишок Saramonic SR-SMC10 для микрофона пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 362005
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
крепление, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Крепление антишок Saramonic SR-SMC10 для микрофона пушка

Saramonic SR-SMC10 крепление антишок для микрофона пушка. Амортизирующее крепление, предназначенное для установки микрофона-пушки, с диаметром корпуса от 15 до 31 мм. SR-SMC11 может вращаться с помощью ручки блокировки на 150° в продольном направлении или на 360° в поперечном направлении.

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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
крепление, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic SR-SMC10 крепление антишок для микрофона пушка. Амортизирующее крепление, предназначенное для установки микрофона-пушки, с диаметром корпуса от 15 до 31 мм. SR-SMC11 может вращаться с помощью ручки блокировки на 150° в продольном направлении или на 360° в поперечном направлении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Крепление антишок Saramonic SR-SMC10 для микрофона пушка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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