Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232243
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, кабель USB-mini USB, амортизирующее крепление, поп-фильтр, мягкий чехол для микрофона, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
-35
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х10х2
Вес, г.
200
Описание товара Микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB студийный
Профессиональный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, с электретным капсюлем и позолоченной диафрагмой (D25 мм) обеспечивает высокую чувствительность и естественное, отчётливое звучание звукозаписи. Подключение осуществляется по стандартному порту USB. Микрофон оснащён амортизирующим креплением, которое предотвращает выпадание микрофона и уменьшает помехи во время записи. Купить микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB можно тем, кто записывает аудио для интернета, журналистам, блогерам. Крепление на стойку c резьбовым адаптером 3/8“
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Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, кабель USB-mini USB, амортизирующее крепление, поп-фильтр, мягкий чехол для микрофона, документация, упаковка
Принцип действия
конденсаторный
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
-35
Подсветка
нет
Страна производитель
Китай
Профессиональный микрофон с кардиоидной диаграммой направленности, с электретным капсюлем и позолоченной диафрагмой (D25 мм) обеспечивает высокую чувствительность и естественное, отчётливое звучание звукозаписи. Подключение осуществляется по стандартному порту USB. Микрофон оснащён амортизирующим креплением, которое предотвращает выпадание микрофона и уменьшает помехи во время записи. Купить микрофон GreenBean StudioVoice E25 USB можно тем, кто записывает аудио для интернета, журналистам, блогерам. Крепление на стойку c резьбовым адаптером 3/8“
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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