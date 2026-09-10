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Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ (3,5 мм) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ (3,5 мм)

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Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ (3,5 мм) - фото 1
Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ (3,5 мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Диаграмма направленности
направленный
Частотный диапазон
75-20000 Гц
  • Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ (3,5 мм) - фото 1
  • Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ (3,5 мм) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386448
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Комплектация
микрофон, упаковка
Диаграмма направленности
направленный
Частотный диапазон
75-20000 Гц
Чувствительность
?35 +/-3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 кГц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х7
Вес, г.
100

Описание товара Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ (3,5 мм)

Легкий микрофон для смартфонов с разъемом 3.5 мм

Отзывы о товаре Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ (3,5 мм)




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
75
Комплектация
микрофон, упаковка
Диаграмма направленности
направленный
Частотный диапазон
75-20000 Гц
Чувствительность
?35 +/-3 дБ (0 дБ=1 В/Па) при 1 кГц
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий микрофон для смартфонов с разъемом 3.5 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон для смартфонов Saramonic SmartMic+ (3,5 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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