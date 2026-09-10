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Универсальное крепление антишок Saramonic SR-SMC11 для микрофона-пушки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Универсальное крепление антишок Saramonic SR-SMC11 для микрофона-пушки

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Универсальное крепление антишок Saramonic SR-SMC11 для микрофона-пушки - фото 1
Универсальное крепление антишок Saramonic SR-SMC11 для микрофона-пушки - фото 2
Универсальное крепление антишок Saramonic SR-SMC11 для микрофона-пушки - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
  • Универсальное крепление антишок Saramonic SR-SMC11 для микрофона-пушки - фото 1
  • Универсальное крепление антишок Saramonic SR-SMC11 для микрофона-пушки - фото 2
  • Универсальное крепление антишок Saramonic SR-SMC11 для микрофона-пушки - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361953
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
крепление, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
500

Описание товара Универсальное крепление антишок Saramonic SR-SMC11 для микрофона-пушки

Это амортизирующее крепление, предназначенное для установки микрофона-пушки, с диаметром корпуса от 15 до 31 мм. Крепление может вращаться с помощью ручки блокировки на 150° в продольном направлении или на 360° в поперечном направлении. Монтируется на опорные стержни и риги диаметром 15 мм.

Отзывы о товаре Универсальное крепление антишок Saramonic SR-SMC11 для микрофона-пушки




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Комплектация
крепление, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Это амортизирующее крепление, предназначенное для установки микрофона-пушки, с диаметром корпуса от 15 до 31 мм. Крепление может вращаться с помощью ручки блокировки на 150° в продольном направлении или на 360° в поперечном направлении. Монтируется на опорные стержни и риги диаметром 15 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Универсальное крепление антишок Saramonic SR-SMC11 для микрофона-пушки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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