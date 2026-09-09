Top.Mail.Ru
Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный - фото 1
Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный - фото 2
Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный - фото 3
Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Подсветка
нет
Разъемы
XLR
  • Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный - фото 1
  • Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный - фото 2
  • Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный - фото 3
  • Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232244
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
56
Подсветка
нет
Разъемы
XLR
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х12х8
Вес, г.
600

Описание товара Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный

Гиперкардиоидная диаграмма направленности и высокоэффективный капсюль динамического типа позволят добиваться отчётливой и естественной записи. Корпус прибора выполнен из металлического сплава в классическом нестареющем дизайне.

Отзывы о товаре Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
56
Подсветка
нет
Разъемы
XLR
Страна производитель
Китай
Описание
Гиперкардиоидная диаграмма направленности и высокоэффективный капсюль динамического типа позволят добиваться отчётливой и естественной записи. Корпус прибора выполнен из металлического сплава в классическом нестареющем дизайне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...