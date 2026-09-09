Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Подсветка
нет
Разъемы
XLR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232244
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
56
Подсветка
нет
Разъемы
XLR
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х12х8
Вес, г.
600
Описание товара Микрофон GreenBean StudioVoice D1 XLR студийный
Гиперкардиоидная диаграмма направленности и высокоэффективный капсюль динамического типа позволят добиваться отчётливой и естественной записи. Корпус прибора выполнен из металлического сплава в классическом нестареющем дизайне.
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Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
студийный
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
56
Подсветка
нет
Разъемы
XLR
Страна производитель
Китай
Гиперкардиоидная диаграмма направленности и высокоэффективный капсюль динамического типа позволят добиваться отчётливой и естественной записи. Корпус прибора выполнен из металлического сплава в классическом нестареющем дизайне.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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