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Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм)

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Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) - фото 1
Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) - фото 2
Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) - фото 3
Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) - фото 4
Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
  • Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) - фото 1
  • Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) - фото 2
  • Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) - фото 3
  • Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) - фото 4
  • Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 386476
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Адаптер
Комплектация
адаптер, упаковка
Питание
фантомное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х7
Вес, г.
200

Описание товара Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм)

Адаптер универсальный двухканальный для фотокамер и смартфонов

Отзывы о товаре Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм)




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Адаптер
Комплектация
адаптер, упаковка
Питание
фантомное
Страна производитель
Китай
Описание
Адаптер универсальный двухканальный для фотокамер и смартфонов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ (3,5 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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