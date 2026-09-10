Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Частотный диапазон
20Hz to 20kHz, +/- 0.5 dB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362045
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Соотношение сигнал/шум
0
Частотный диапазон
20Hz to 20kHz, +/- 0.5 dB
Питание
AAA батарея
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х4
Вес, г.
500
Описание товара Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм)
Saramonic LavMic — это профессиональный петличный микрофон с двухканальным аудиомикшером. Регулировка и контроль уровня записываемого сигнала. Мониторинг через наушники. Переключатель стерео/моно. Запись на iPhone, iPad, iPod, смартфоны и планшеты на базе Android, DSLR и другие камеры с микрофонным входом 3.5мм, аудио-рекордеры, а также экшн-камеру GoPro. Соединительные кабели в комплекте. Питание от одной батареи типа AAA.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Соотношение сигнал/шум
0
Частотный диапазон
20Hz to 20kHz, +/- 0.5 dB
Питание
AAA батарея
Страна производитель
Китай
Saramonic LavMic — это профессиональный петличный микрофон с двухканальным аудиомикшером. Регулировка и контроль уровня записываемого сигнала. Мониторинг через наушники. Переключатель стерео/моно. Запись на iPhone, iPad, iPod, смартфоны и планшеты на базе Android, DSLR и другие камеры с микрофонным входом 3.5мм, аудио-рекордеры, а также экшн-камеру GoPro. Соединительные кабели в комплекте. Питание от одной батареи типа AAA.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Адаптер Saramonic LavMic с нагрудным микрофоном для камер и смартфонов (2 входа 3,5 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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