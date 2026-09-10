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Микрофон-гарнитура Saramonic DK6D Headset Mic TA5F mini XLR 5-PIN fr Letrosonics купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон-гарнитура Saramonic DK6D Headset Mic TA5F mini XLR 5-PIN fr Letrosonics

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Микрофон-гарнитура Saramonic DK6D Headset Mic TA5F mini XLR 5-PIN fr Letrosonics
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Диаграмма направленности
круговая
Частотный диапазон
от 20 до 16000 Гц
Длина кабеля, м
1.2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 361989
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
58
Диаграмма направленности
круговая
Частотный диапазон
от 20 до 16000 Гц
Чувствительность
-40 дБ
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х6
Вес, г.
500

Описание товара Микрофон-гарнитура Saramonic DK6D Headset Mic TA5F mini XLR 5-PIN fr Letrosonics

Всенаправленный микрофон-гарнитура для использования с беспроводными передатчиками. Тип разъема: TA5F Mini XLR 5-PIN, подходит для техники Lectrosonics. Удобное крепление за оба уха.

Отзывы о товаре Микрофон-гарнитура Saramonic DK6D Headset Mic TA5F mini XLR 5-PIN fr Letrosonics




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
58
Диаграмма направленности
круговая
Частотный диапазон
от 20 до 16000 Гц
Чувствительность
-40 дБ
Длина кабеля, м
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Всенаправленный микрофон-гарнитура для использования с беспроводными передатчиками. Тип разъема: TA5F Mini XLR 5-PIN, подходит для техники Lectrosonics. Удобное крепление за оба уха.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон-гарнитура Saramonic DK6D Headset Mic TA5F mini XLR 5-PIN fr Letrosonics - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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