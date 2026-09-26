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Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB

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Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 1
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 2
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Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 6
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 7
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 8
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Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 10
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 11
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 12
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 13
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 14
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 15
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 16
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 17
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 18
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 19
Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Диаграмма направленности
кардиоидная, всенаправленная, двунаправленная
Частотный диапазон
20-20000 Гц
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 1
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 2
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 3
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 4
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 5
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 6
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 7
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 8
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 9
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 10
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 11
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 12
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 13
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 14
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 15
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 16
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 17
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 18
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 19
  • Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621285
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
70
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон EM68X, запатентованный амортизирующий кронштейн, кабель для передачи данных Type-C, упаковка
Диаграмма направленности
кардиоидная, всенаправленная, двунаправленная
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Чувствительность
-40±2 дБ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х14
Вес, кг.
1

Описание товара Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB

Встречайте вашего нового компаньона в мире киберспортивных трансляций микрофон Godox EM68X! Если вы азартный геймер и стример, и хотите, чтобы ваш голос звучал так, как он должен звучать, тогда вам просто необходим этот высокотехнологичный, многофункциональный и кристально звучащий микрофон, который разработан специально для киберспорта. Новое обновленное мобильное приложение Godox Mic позволяет полностью контролировать микрофон включать динамическое усиление, управлять цветом RGB-подсветки, выбирать режим работы, использовать шумоподавление. С помощью приложения Godox Mic также можно выбрать одну из четырех схем направленности микрофона. Но самой большой фишкой EM68X является умный датчик управления жестами с RGB-подсветкой, который способен подавать команду включить/выключить, обнаруживая движение руки. А встроенная поролоновая ветрозащита высокой плотности и ударопрочная стойка, защищающие от резких потоков воздуха и вибраций, гарантируют вам чистый голос даже в самые захватывающие моменты.

Отзывы о товаре Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
70
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон EM68X, запатентованный амортизирующий кронштейн, кабель для передачи данных Type-C, упаковка
Диаграмма направленности
кардиоидная, всенаправленная, двунаправленная
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Чувствительность
-40±2 дБ
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте вашего нового компаньона в мире киберспортивных трансляций микрофон Godox EM68X! Если вы азартный геймер и стример, и хотите, чтобы ваш голос звучал так, как он должен звучать, тогда вам просто необходим этот высокотехнологичный, многофункциональный и кристально звучащий микрофон, который разработан специально для киберспорта. Новое обновленное мобильное приложение Godox Mic позволяет полностью контролировать микрофон включать динамическое усиление, управлять цветом RGB-подсветки, выбирать режим работы, использовать шумоподавление. С помощью приложения Godox Mic также можно выбрать одну из четырех схем направленности микрофона. Но самой большой фишкой EM68X является умный датчик управления жестами с RGB-подсветкой, который способен подавать команду включить/выключить, обнаруживая движение руки. А встроенная поролоновая ветрозащита высокой плотности и ударопрочная стойка, защищающие от резких потоков воздуха и вибраций, гарантируют вам чистый голос даже в самые захватывающие моменты.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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