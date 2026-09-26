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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Диаграмма направленности
кардиоидная, всенаправленная, двунаправленная
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621285
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микрофон EM68X, запатентованный амортизирующий кронштейн, кабель для передачи данных Type-C, упаковка
Диаграмма направленности
кардиоидная, всенаправленная, двунаправленная
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Чувствительность
-40±2 дБ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х16х14
Вес, кг.
1
Описание товара Микрофон Godox EM68X с подсветкой RGB
Встречайте вашего нового компаньона в мире киберспортивных трансляций микрофон Godox EM68X! Если вы азартный геймер и стример, и хотите, чтобы ваш голос звучал так, как он должен звучать, тогда вам просто необходим этот высокотехнологичный, многофункциональный и кристально звучащий микрофон, который разработан специально для киберспорта. Новое обновленное мобильное приложение Godox Mic позволяет полностью контролировать микрофон включать динамическое усиление, управлять цветом RGB-подсветки, выбирать режим работы, использовать шумоподавление. С помощью приложения Godox Mic также можно выбрать одну из четырех схем направленности микрофона. Но самой большой фишкой EM68X является умный датчик управления жестами с RGB-подсветкой, который способен подавать команду включить/выключить, обнаруживая движение руки. А встроенная поролоновая ветрозащита высокой плотности и ударопрочная стойка, защищающие от резких потоков воздуха и вибраций, гарантируют вам чистый голос даже в самые захватывающие моменты.
микрофон EM68X, запатентованный амортизирующий кронштейн, кабель для передачи данных Type-C, упаковка
Диаграмма направленности
кардиоидная, всенаправленная, двунаправленная
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Чувствительность
-40±2 дБ
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте вашего нового компаньона в мире киберспортивных трансляций микрофон Godox EM68X! Если вы азартный геймер и стример, и хотите, чтобы ваш голос звучал так, как он должен звучать, тогда вам просто необходим этот высокотехнологичный, многофункциональный и кристально звучащий микрофон, который разработан специально для киберспорта. Новое обновленное мобильное приложение Godox Mic позволяет полностью контролировать микрофон включать динамическое усиление, управлять цветом RGB-подсветки, выбирать режим работы, использовать шумоподавление. С помощью приложения Godox Mic также можно выбрать одну из четырех схем направленности микрофона. Но самой большой фишкой EM68X является умный датчик управления жестами с RGB-подсветкой, который способен подавать команду включить/выключить, обнаруживая движение руки. А встроенная поролоновая ветрозащита высокой плотности и ударопрочная стойка, защищающие от резких потоков воздуха и вибраций, гарантируют вам чистый голос даже в самые захватывающие моменты.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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