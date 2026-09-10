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Характеристики
Тип товара
Аксессуары для микрофонов
Подключение
проводное
Частотный диапазон
20-20000 Гц
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 362040
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Описание товара Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ UC (вход XLR) двухканальный на USB-C
Аудиомикшер SmartRig+ UC имеет два независимых канала, что позволяет подключить различные микрофоны и инструменты с возможностью поканального контроля уровня сигнала. Saramonic SmartRig+ UC - это портативный двухканальный аудиомикшер с микрофонными и гитарными интерфейсами, фантомным питанием и подключением непосредственно к USB Type-C порту Android устройств. Интерфейс входящего сигнала поддерживает два XLR микрофона, два порта 1/4 (6.35mm) для гитары или другие инструменты, а также два 1/8 (3.5mm) джека для инструментов или микрофонов. Вывод сигнала происходит через сертифицированный USB Type-C коннектор. Аудиомикшер имеет возможность фантомного питания 48V для микрофонов требующих питание, а также имеет 3.5mm джек для мониторинга сигнала через наушники. Две ручки для регулировки уровня сигнала позволяют быстро выставить нужный уровень независимо друг от друга. Переключатель моно/стерео позволяет выводить либо микшированный сигнал, либо разводить каналы на левый и правый. Переключатель play/rec позволяет переводить устройство либо в режим записи, либо в режим воспроизведения записанного на смартфон не вынимая аудиомикшер из смартфона.
Аудиомикшер SmartRig+ UC имеет два независимых канала, что позволяет подключить различные микрофоны и инструменты с возможностью поканального контроля уровня сигнала. Saramonic SmartRig+ UC - это портативный двухканальный аудиомикшер с микрофонными и гитарными интерфейсами, фантомным питанием и подключением непосредственно к USB Type-C порту Android устройств. Интерфейс входящего сигнала поддерживает два XLR микрофона, два порта 1/4 (6.35mm) для гитары или другие инструменты, а также два 1/8 (3.5mm) джека для инструментов или микрофонов. Вывод сигнала происходит через сертифицированный USB Type-C коннектор. Аудиомикшер имеет возможность фантомного питания 48V для микрофонов требующих питание, а также имеет 3.5mm джек для мониторинга сигнала через наушники. Две ручки для регулировки уровня сигнала позволяют быстро выставить нужный уровень независимо друг от друга. Переключатель моно/стерео позволяет выводить либо микшированный сигнал, либо разводить каналы на левый и правый. Переключатель play/rec позволяет переводить устройство либо в режим записи, либо в режим воспроизведения записанного на смартфон не вынимая аудиомикшер из смартфона.
Адаптер для микрофона Saramonic SmartRig+ UC (вход XLR) двухканальный на USB-C - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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