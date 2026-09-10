Микрофон нагрудный влагозащитный Saramonic DK5A
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
20-16000 Гц
Длина кабеля, м
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 386426
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
58
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, аксессуары, упаковка
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
20-16000 Гц
Чувствительность
-42 +/- 3 дБ RL = 2,2 кОм Vs = 2,0 В (1 кГц 0 дБ = 1 В / Па)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х6
Вес, г.
300
Описание товара Микрофон нагрудный влагозащитный Saramonic DK5A
Saramonic DK5 является водонепроницаемым всенаправленный петличный микрофон, который непроницаем для воды и пота макияж, это миниатюрная 4мм капсула легко может быть спрятана в исполнительской одежды или волос и его специально разработанные кабельные резистов обработки шума. Обеспечивая бескомпромиссное качество звука и производительность даже в самых жестких условиях, петличный наушник Saramonic DK5 доступен для широкого спектра беспроводных передатчиков от производителей аудиосистем промышленного стандарта.
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Бренд
Тип товара
Микрофон
Соотношение сигнал/шум
58
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, аксессуары, упаковка
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
20-16000 Гц
Чувствительность
-42 +/- 3 дБ RL = 2,2 кОм Vs = 2,0 В (1 кГц 0 дБ = 1 В / Па)
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Saramonic DK5 является водонепроницаемым всенаправленный петличный микрофон, который непроницаем для воды и пота макияж, это миниатюрная 4мм капсула легко может быть спрятана в исполнительской одежды или волос и его специально разработанные кабельные резистов обработки шума. Обеспечивая бескомпромиссное качество звука и производительность даже в самых жестких условиях, петличный наушник Saramonic DK5 доступен для широкого спектра беспроводных передатчиков от производителей аудиосистем промышленного стандарта.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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