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Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3

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Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3 - фото 1
Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Принцип действия
конденсаторный
  • Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3 - фото 1
  • Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 130 руб. 
Начислим 826 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 361964
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3
24 130 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Комплектация
ветрозащита
Принцип действия
конденсаторный
Чувствительность, дБ
-38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х10
Вес, кг.
1

Описание товара Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3

Конденсаторный, микрофон-пушка, накамерный, для интервью и репортажей, однонаправленный, разъем подключения: 3-pin XLR.

Отзывы о товаре Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Комплектация
ветрозащита
Принцип действия
конденсаторный
Чувствительность, дБ
-38
Страна производитель
Китай
Описание
Конденсаторный, микрофон-пушка, накамерный, для интервью и репортажей, однонаправленный, разъем подключения: 3-pin XLR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Профессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bird T3 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 24130 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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