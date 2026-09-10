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Микрофон Logitech MeetUp (989-000405) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Logitech MeetUp (989-000405) черный

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Микрофон Logitech MeetUp (989-000405) черный - фото 1
Микрофон Logitech MeetUp (989-000405) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Диаграмма направленности
круговая
Длина кабеля, м
6
  • Микрофон Logitech MeetUp (989-000405) черный - фото 1
  • Микрофон Logitech MeetUp (989-000405) черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 420468
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Диаграмма направленности
круговая
Длина кабеля, м
6
Питание
фантомное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х17
Вес, г.
300

Описание товара Микрофон Logitech MeetUp (989-000405) черный

Выносной микрофон LOGITECH MeetUp расширяет возможности видеосвязи в комнатах для переговоров. Встроенное устройство функционирует с формированием направленного сигнала и оптимизацией звучания. Имеет диапазон действия 4 метра (13, 1 фута). Чтобы увеличить его до 5 метров (16, 4 фута), можно использовать дополнительный выносной микрофон. Поскольку переговорные комнаты бывают разных размеров, устройство дает дополнительные возможности его использования в различных помещениях. Выносной широкополосный микрофон LOGITECH MeetUp оснащен кнопкой отключения звука, с помощью которой даже участники совещания, сидящие на другом конце стола, могут отключить звук всего устройства громкой связи. Световые индикаторы сигнализируют об отключении звука, активном вызове и выполнении беспроводного сопряжения по Bluetooth. Работает в режиме моно с шумоподавлением. Благодаря технологии фильтрации фоновых шумов он обеспечивает чистоту и эффективность связи.

Отзывы о товаре Микрофон Logitech MeetUp (989-000405) черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, документация, упаковка
Диаграмма направленности
круговая
Длина кабеля, м
6
Питание
фантомное
Страна производитель
Китай
Описание
Выносной микрофон LOGITECH MeetUp расширяет возможности видеосвязи в комнатах для переговоров. Встроенное устройство функционирует с формированием направленного сигнала и оптимизацией звучания. Имеет диапазон действия 4 метра (13, 1 фута). Чтобы увеличить его до 5 метров (16, 4 фута), можно использовать дополнительный выносной микрофон. Поскольку переговорные комнаты бывают разных размеров, устройство дает дополнительные возможности его использования в различных помещениях. Выносной широкополосный микрофон LOGITECH MeetUp оснащен кнопкой отключения звука, с помощью которой даже участники совещания, сидящие на другом конце стола, могут отключить звук всего устройства громкой связи. Световые индикаторы сигнализируют об отключении звука, активном вызове и выполнении беспроводного сопряжения по Bluetooth. Работает в режиме моно с шумоподавлением. Благодаря технологии фильтрации фоновых шумов он обеспечивает чистоту и эффективность связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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