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Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey

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Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 1
Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 2
Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 3
Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 1
  • Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 2
  • Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 3
  • Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 467071
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey
370 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Размеры в упаковке, см
34х9х7
Вес, г.
140

Описание товара Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey

Настольный компьютерный микрофон. Конструкция на гибкой ножке. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы.

Отзывы о товаре Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Описание
Настольный компьютерный микрофон. Конструкция на гибкой ножке. Легкая установка. Для работы не нужны драйверы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Defender MIC-111 (64111) Grey - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 370 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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