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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680301
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Описание товара Микрофон JBL Partybox Wireless Mic
Микрофон JBL PartyBox выполнен в сером корпусе и работает от аккумулятора с напряжением питания 3.7 В. Для связи с передатчиком используется радиоканал с радиусом действия 30 м. Сам передатчик устанавливается в колонку через разъем jack 6.3 мм. При помощи кабеля USB Type-C батарея микрофона заряжается. В комплект JBL PartyBox входят 2 ручных микрофона и передатчик. Поддержка кардиоидной диаграммы направленности говорит о вокальной направленности набора. Микрофон передает звуки в диапазоне от 50 Гц до 15000 Гц, обеспечивая сбалансированное звучание. Сетка-колпачок подавляет фоновый шум и потоки воздуха, что позволяет воспроизводить голос без помех. Для отключения микрофона на корпусе предусмотрена кнопка.
Микрофон JBL PartyBox выполнен в сером корпусе и работает от аккумулятора с напряжением питания 3.7 В. Для связи с передатчиком используется радиоканал с радиусом действия 30 м. Сам передатчик устанавливается в колонку через разъем jack 6.3 мм. При помощи кабеля USB Type-C батарея микрофона заряжается. В комплект JBL PartyBox входят 2 ручных микрофона и передатчик. Поддержка кардиоидной диаграммы направленности говорит о вокальной направленности набора. Микрофон передает звуки в диапазоне от 50 Гц до 15000 Гц, обеспечивая сбалансированное звучание. Сетка-колпачок подавляет фоновый шум и потоки воздуха, что позволяет воспроизводить голос без помех. Для отключения микрофона на корпусе предусмотрена кнопка.
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