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Микрофон JBL Partybox Wireless Mic купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон JBL Partybox Wireless Mic

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Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 1
Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 2
Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 3
Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 4
Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 5
Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 6
Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 7
Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 8
Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 1
  • Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 2
  • Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 3
  • Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 4
  • Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 5
  • Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 6
  • Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 7
  • Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 8
  • Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680301
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
350

Описание товара Микрофон JBL Partybox Wireless Mic

Микрофон JBL PartyBox выполнен в сером корпусе и работает от аккумулятора с напряжением питания 3.7 В. Для связи с передатчиком используется радиоканал с радиусом действия 30 м. Сам передатчик устанавливается в колонку через разъем jack 6.3 мм. При помощи кабеля USB Type-C батарея микрофона заряжается. В комплект JBL PartyBox входят 2 ручных микрофона и передатчик. Поддержка кардиоидной диаграммы направленности говорит о вокальной направленности набора. Микрофон передает звуки в диапазоне от 50 Гц до 15000 Гц, обеспечивая сбалансированное звучание. Сетка-колпачок подавляет фоновый шум и потоки воздуха, что позволяет воспроизводить голос без помех. Для отключения микрофона на корпусе предусмотрена кнопка.

Отзывы о товаре Микрофон JBL Partybox Wireless Mic




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон JBL PartyBox выполнен в сером корпусе и работает от аккумулятора с напряжением питания 3.7 В. Для связи с передатчиком используется радиоканал с радиусом действия 30 м. Сам передатчик устанавливается в колонку через разъем jack 6.3 мм. При помощи кабеля USB Type-C батарея микрофона заряжается. В комплект JBL PartyBox входят 2 ручных микрофона и передатчик. Поддержка кардиоидной диаграммы направленности говорит о вокальной направленности набора. Микрофон передает звуки в диапазоне от 50 Гц до 15000 Гц, обеспечивая сбалансированное звучание. Сетка-колпачок подавляет фоновый шум и потоки воздуха, что позволяет воспроизводить голос без помех. Для отключения микрофона на корпусе предусмотрена кнопка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон JBL Partybox Wireless Mic - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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