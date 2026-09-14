Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
30-16000 Гц
Длина кабеля, м
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
В наличии
Код товара: 467073
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 400 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Выходное сопротивление
2200
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, складная тренога, поп-фильтр
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
30-16000 Гц
Чувствительность
-47 дБ
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Вес, г.
150
Описание товара Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638)
Мощный микрофон в комплекте с треногой и поп-фильтром идеально подойдет для стримов и записи видео на YouTube, Twitch и других платформах. Легкая компактная конструкция, простое подключение.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микрофон
Выходное сопротивление
2200
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, складная тренога, поп-фильтр
Диаграмма направленности
всенаправленный
Частотный диапазон
30-16000 Гц
Чувствительность
-47 дБ
Длина кабеля, м
1.5
Страна производитель
Китай
Мощный микрофон в комплекте с треногой и поп-фильтром идеально подойдет для стримов и записи видео на YouTube, Twitch и других платформах. Легкая компактная конструкция, простое подключение.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон Redragon Seyfert GM100 (77638) - по цене 1400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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