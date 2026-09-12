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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680302
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Описание товара Микрофон JBL Quantum Stream Wireless USB-C
Микрофон JBL Quantum Stream Wireless с адаптером USB-C — это универсальный и маневренный микрофон с всенаправленной диаграммой направленности, который улавливает высококачественный звук со всех сторон. Легкая конструкция с клипсой удобна и комфортна. Тем не менее, он по-прежнему обеспечивает четкую запись благодаря регулируемому шумоподавлению и дополнительному меховому лобовому стеклу для ветреной погоды. Регулируемое усиление микрофона позволяет легко записывать в любой обстановке, а кнопка отключения звука со светодиодным индикатором означает, что вы никогда не забудете, когда вы не у микрофона. Все это, а также совместимость с мощным приложением JBL Headphones, поэтому вы можете полностью настроить свое звучание.
Микрофон JBL Quantum Stream Wireless с адаптером USB-C — это универсальный и маневренный микрофон с всенаправленной диаграммой направленности, который улавливает высококачественный звук со всех сторон. Легкая конструкция с клипсой удобна и комфортна. Тем не менее, он по-прежнему обеспечивает четкую запись благодаря регулируемому шумоподавлению и дополнительному меховому лобовому стеклу для ветреной погоды. Регулируемое усиление микрофона позволяет легко записывать в любой обстановке, а кнопка отключения звука со светодиодным индикатором означает, что вы никогда не забудете, когда вы не у микрофона. Все это, а также совместимость с мощным приложением JBL Headphones, поэтому вы можете полностью настроить свое звучание.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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