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Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный

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Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 1
Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 2
Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 3
Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 4
Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 5
Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 6
Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 1
  • Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 2
  • Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 3
  • Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 4
  • Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 5
  • Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 6
  • Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703061
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.14х0.13
Вес, г.
505

Описание товара Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный

Микрофон Oklick MP-M300 это простой по конструкции и надёжный в работе микрофон, предназначенный для подключения к компьютеру. Это устройство позволит вам организовать связь с партнёрами по любимой компьютерной игре, пообщаться с друзьями в «Скайп» или же записать звуковой файл в память компьютера.

Отзывы о товаре Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон Oklick MP-M300 это простой по конструкции и надёжный в работе микрофон, предназначенный для подключения к компьютеру. Это устройство позволит вам организовать связь с партнёрами по любимой компьютерной игре, пообщаться с друзьями в «Скайп» или же записать звуковой файл в память компьютера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон проводной Оклик MP-M300 1.5м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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