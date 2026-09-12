Top.Mail.Ru
Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 1
Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 2
Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 3
Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 4
Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 5
Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 6
Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 7
Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 1
  • Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 2
  • Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 3
  • Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 4
  • Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 5
  • Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 6
  • Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 7
  • Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 870 руб. 
Начислим 61 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702944
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100
1 870 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.13х0.07
Вес, г.
400

Описание товара Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100

Мощный микрофон в комплекте с треногой и поп-фильтром идеально подойдет для стримов и записи видео на YouTube, Twitch и других платформах.

Отзывы о товаре Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный микрофон в комплекте с треногой и поп-фильтром идеально подойдет для стримов и записи видео на YouTube, Twitch и других платформах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1870 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...