Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630]
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб.
В наличии
Код товара: 702942
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
910 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х16х16
Вес, г.
600
Описание товара Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630]
Микрофон Defender Forte GMC 300 предназначен для использования с настольными компьютерами и ноутбуками. Электретный принцип действия и всенаправленность круглой плоской мембраны позволяют точно улавливать звуки со всех сторон. Поп фильтр обеспечивает четкость передачи голоса без посторонних окружающих шумов.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 080 руб. 1 890 руб.270 руб. в СплитМикрофон BBK CM132 темно-серый
-
В наличииЦена 1 400 руб.350 руб. в СплитМикрофон Redragon Seyfert GM100 (77638)
-
В наличииЦена 1 870 руб.468 руб. в СплитМикрофон Defender REDRAGON EYFERT GM100
-
В наличииЦена 2 470 руб.618 руб. в СплитМикрофон проводной Оклик SM-400G 2м черный
-
В наличииЦена 7 400 руб.1850 руб. в СплитБеспроводной микрофон DJI Mic Mini (1 TX + 1 RX)
-
В наличииЦена 8 200 руб.2050 руб. в СплитБеспроводной микрофон DJI Mic Mini 2 (1 TX + 1 RX)
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитБеспроводной микрофон DJI Mic Mini (2 TX + 1 Mobile RX)
-
В наличииЦена 8 900 руб.2225 руб. в СплитБеспроводной микрофон DJI Mic Mini (2TX + 1RX)
-
В наличииЦена 24 130 руб.6033 руб. в СплитПрофессиональный направленный микрофон-пушка Saramonic Sound Bir...
Микрофон Defender Forte GMC 300 предназначен для использования с настольными компьютерами и ноутбуками. Электретный принцип действия и всенаправленность круглой плоской мембраны позволяют точно улавливать звуки со всех сторон. Поп фильтр обеспечивает четкость передачи голоса без посторонних окружающих шумов.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630] - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 910 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микрофон Defender Forte GMC 300 3,5 мм, провод 1.5 м [64630]