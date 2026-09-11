Микрофон Oklick MP-M400 3м черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541494
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х7х6
Вес, г.
60
Описание товара Микрофон Oklick MP-M400 3м черный
Универсальный микрофон Oklick MP-M400 подходит для общения, проведения переговоров, трансляций и может использоваться как с компьютером, так и с другими устройствами, имеющими AUX разъем. Микрофон подключается через jack 3.5 мм. Микрофон оснащен прищепкой для удобного закрепления, имеет длинный провод (3 м.) и позолоченный штекер jack 3.5 мм. В комплект входит удобный и практичный влагозащитный мешочек для переноски и 2 сменных ветрозащитных фильтра, снижающих внешние звуковые помехи.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Универсальный микрофон Oklick MP-M400 подходит для общения, проведения переговоров, трансляций и может использоваться как с компьютером, так и с другими устройствами, имеющими AUX разъем. Микрофон подключается через jack 3.5 мм. Микрофон оснащен прищепкой для удобного закрепления, имеет длинный провод (3 м.) и позолоченный штекер jack 3.5 мм. В комплект входит удобный и практичный влагозащитный мешочек для переноски и 2 сменных ветрозащитных фильтра, снижающих внешние звуковые помехи.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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