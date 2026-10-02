Микрофон BBK CM132 темно-серый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
вокальный
Подключение
проводное
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 6.3 мм
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 080 руб. 1 890 руб.
В наличии
Код товара: 420485
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 080 руб. -43%
1 890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
вокальный
Подключение
проводное
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
73
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 6.3 мм
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х6
Вес, г.
760
Описание товара Микрофон BBK CM132 темно-серый
Динамический микрофон CM132 - универсальный микрофон c широким частотным диапазоном, который прекрасно подходит для домашнего использования. Классическая модель обладает высокой чувствительностью и снижает уровень посторонних шумов, за счет чего достигается высокое качество передачи звука. В комплекте поставляется соединительный кабель длиной 5 метров.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
вокальный
Подключение
проводное
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
73
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 6.3 мм
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Динамический микрофон CM132 - универсальный микрофон c широким частотным диапазоном, который прекрасно подходит для домашнего использования. Классическая модель обладает высокой чувствительностью и снижает уровень посторонних шумов, за счет чего достигается высокое качество передачи звука. В комплекте поставляется соединительный кабель длиной 5 метров.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотооборудование, Цифровые фоторамки, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Микрофон BBK CM132 темно-серый - этот товар вы можете купить по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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