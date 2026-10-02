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Микрофон BBK CM132 темно-серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Микрофон BBK CM132 темно-серый

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Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 1
Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 2
Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 3
Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 4
Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 5
Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
вокальный
Подключение
проводное
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 6.3 мм
Длина кабеля, м
5
  • Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 1
  • Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 2
  • Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 3
  • Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 4
  • Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 5
  • Микрофон BBK CM132 темно-серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
1 080 руб.  1 890 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 420485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Микрофон BBK CM132 темно-серый
1 080 руб. -43%
1 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
вокальный
Подключение
проводное
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
73
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 6.3 мм
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х12х6
Вес, г.
760

Описание товара Микрофон BBK CM132 темно-серый

Динамический микрофон CM132 - универсальный микрофон c широким частотным диапазоном, который прекрасно подходит для домашнего использования. Классическая модель обладает высокой чувствительностью и снижает уровень посторонних шумов, за счет чего достигается высокое качество передачи звука. В комплекте поставляется соединительный кабель длиной 5 метров.

Отзывы о товаре Микрофон BBK CM132 темно-серый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Микрофон
Тип микрофона
вокальный
Подключение
проводное
Принцип действия
динамический
Диаграмма направленности
кардиоидный
Чувствительность, дБ
73
Подсветка
нет
Разъемы
Jack 6.3 мм
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Описание
Динамический микрофон CM132 - универсальный микрофон c широким частотным диапазоном, который прекрасно подходит для домашнего использования. Классическая модель обладает высокой чувствительностью и снижает уровень посторонних шумов, за счет чего достигается высокое качество передачи звука. В комплекте поставляется соединительный кабель длиной 5 метров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон BBK CM132 темно-серый - этот товар вы можете купить по цене 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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